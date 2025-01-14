Страховые пенсии 325 тысяч рязанцев проиндексированы на 7,3% с 1 января

Отделение Социального фонда России по Рязанской области увеличило пенсии жителей региона на 7,3%. Об этом рассказала заместитель управляющего отделением Ирина Шитова.

Более 325 тысяч жителей Рязанской области получили проиндексированные пенсии, из них более 75 тысяч продолжают работать.

С 1 января 2025 года пенсии будут индексироваться не только для неработающих, но и для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии будут рассчитывать по-новому. Она будет зависеть от размера пенсии, который учитывает все предыдущие индексации. Это сделает прибавку более ощутимой.

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Также на 7,3% увеличатся стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет со 133,05 рублей до 142,76 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится с 8 134,88 рублей до 8 728,73 рублей.