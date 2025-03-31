Стоянку автомобилей запретят на улице Октябрьский городок в Рязани

В Рязани введут ограничения стоянки автомобилей. Об этом сообщает администрация города.

В целях повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств. Ограничения введут на следующем участке:

— участок автомобильной дороги в районе домов № 42 и № 49 по улице Октябрьский городок – будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

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Срок выполнения работ по монтажу вышеуказанных знаков запланирован в мае-июне 2025 года.