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Кино и ТВ

Стартовали съёмки второго сезона триллера «Страх над Невой»

Алексей Самохин
Фото: НТВ

Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр Иви начали съёмки второго сезона детективного триллера «Страх над Невой» (16+) под названием «Огненный круг». Премьера первого сезона состоялась в 2024 году. 

Новый сюжет перенесёт зрителей в атмосферу СССР начала 1970-х годов. Майору КГБ Владимиру Чубину и лейтенанту Егору Фёдорову предстоит расследовать серию странных ритуальных смертей.

Ленинград, лето 1970 года. Во дворе НИИ на глазах у свидетелей три человека внезапно сгорают заживо. Майор Чубин (Антон Хабаров) получает дело и напарника из Москвы — лейтенанта Фёдорова (Андрей Фролов). Вместе они должны понять, связано ли происходящее с возрождением культа Чернобога или за этим стоит нечто иное.

Антон Хабаров признался, что второй сезон — это вызов: «Нельзя повторяться. Зритель ждёт нового уровня. Команда у нас сильная — Фролов, Кувшинов, Максимов, Ватулин-Тарасенко, Елистратова. Первый съёмочный день — праздник, и начались съёмки прекрасно». По его словам, новый сезон частично построен на мифологии: «Это история о жертве, об истоках зла. Чубин — человек, для которого важнее люди, чем он сам. Он способен пожертвовать собой».

Андрей Фролов отметил, что команда полна энергии, впереди 48 смен, включая сцены с погонями и перестрелками: «Фёдоров женат, у него есть дочь, он стал мудрее, но внутренние терзания всё равно дают о себе знать. Зрителю будет интересно наблюдать за его выбором на фоне расследования».

Продюсер Елизавета Елистратова рассказала, что съёмки начались в той же локации, что и первый сезон: «Возвращение — как встреча с родными. Будет новая секта, новые актёры и много неожиданных поворотов. Мы зададимся вопросом: почему человек идёт в секту? Потому что потерян. И найдётся тот, кто предложит ему «помощь»».

Во втором сезоне появятся как уже знакомые артисты, так и новые лица — Карина Разумовская, Дмитрий Поднозов, Милана Бру, Евгений Серзин, Дмитрий Миков, Максим Ханжов, Владимир Постников, Антон Макуха, Дмитрий Быковский.

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