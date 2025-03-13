Стартовали съёмки второго сезона остросюжетного детектива «Художник»

В Москве начались съемки многосерийного детектива «Художник-2» — продолжения полюбившегося зрителям сериала «Художник» (12+). Проект создается компанией «ВайТ Медиа». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Главные роли исполняют Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев и Сергей Газаров. Во втором сезоне к актерскому составу присоединятся Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс и Фёдор Лавров. Режиссер — Тимур Алпатов.

Сюжет

Лето 1946 года. Мир еще не забыл ужасы войны, но между бывшими союзниками — СССР и США — уже разворачивается новое противостояние, связанное с созданием ядерного оружия. В Москве происходит серия дерзких ограблений, которые на самом деле служат лишь прикрытием для попыток вражеских агентов сорвать советский атомный проект.

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Следователь Рудаков (Виктор Добронравов) разыскивает загадочного «Ювеля» — главу шпионской сети. В ходе расследования он приходит к тревожному выводу: предатель может оказаться даже среди его ближайшего окружения.

Тем временем Люся (Марина Александрова) пытается начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое позади. Однако, когда ее новый мир рушится, она вынуждена вернуться к Ливеру (Андрей Мерзликин) и вновь погрузиться в преступный мир, где ей придется бороться за свое будущее.

Каждому герою предстоит сделать выбор, который определит не только их судьбу, но, возможно, и будущее всей страны.

Создатели о проекте

Юлия Сумачёва, генеральный продюсер «ВайТ Медиа»:

«Художник» стал самой яркой телепремьерой 2022 года и завоевал любовь миллионов зрителей. Вопрос о продолжении встал сразу после финала первого сезона. Конечно, были сомнения: ведь многие главные герои погибли, а повторить успех всегда сложно. Но мы верили, что история должна продолжиться, и начали работать над новыми сюжетными линиями. Во втором сезоне зрителей ждут новые интриги, противостояния и преступления, а в центре этой запутанной истории — послевоенная Москва. К полюбившимся героям присоединятся новые персонажи. Все секреты раскрывать пока рано, но могу сказать одно: каст потрясающий, и проект будет невероятным!»

Тимур Алпатов, режиссер:

«Секрет успеха этого проекта — в продуманном сценарии и сильном актерском ансамбле. Во втором сезоне нас ждет остросюжетная шпионская история, события которой разворачиваются через два года после первого сезона. Появятся новые персонажи, новые конфликты. Для меня это, прежде всего, история о мужестве и людях, защищающих Отечество. Но всех героев ждет проверка на совесть. Каждый из них столкнется с трудным выбором, который определит их дальнейший путь».

Съемки «Художника-2» пройдут в Москве и Костроме. Телепремьера состоится на канале «Россия».