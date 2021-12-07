Стартовал городской конкурс «Рязань — забавами богата». Главный приз — планшет

РИА «7 новостей» и администрация Рязани запускают городской онлайн-фестиваль «Рязань — забавами богата».

Главные призы конкурса — планшет, аудиоколонка, мультиварка. Также участники получат сувениры от организаторов.

Цель фестиваля — возрождение и сохранение традиций русской праздничной культуры и повышение их значимости.

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Конкурс видеороликов проводится в онлайн формате. В нём могут принять участие рязаночки всех возрастов, которые любят удивлять, верят в чудеса и способны подарить сказку (группа поддержки приветствуется).

Длительность видеоролика — не более 3,5 минут!!!

Номинации Фестиваля:

— «Забавы ради» (творческая) — яркое исполнение песен, танцев, стихов в новогодней тематике;

— «Новогодние фантазии» (рукодельная) — каждая участница заранее изготавливает новогоднее изделие и в интересной форме презентует его;

— «Рецепты от Забавы» (хлебосольная) — мастер — класс по изготовлению блюда по новогодним рецептам.

Видеоматериалы и ссылки на них можно присылать до 20 декабря включительно на электронную почту: [email protected].

С 21 декабря по 6 января включительно на сайте 7info.ru пройдёт онлайн-голосование за лучшую работу.

Подведение итогов Фестиваля состоится 7 января 2022 года в Центральном парке культуры и отдыха. Победители будут награждены памятными подарками и сувенирами.