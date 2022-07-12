Стали известны подробности зверского убийства 17-летней девушки в Ельце

Журналисты портала LipetskMedia узнали подробности зверского убийства 17-летней девушки в Ельце.

Инцидент произошел в ночь на 11 июля в седьмом микрорайоне. Девочка приехала в гости к тете из Волгограда. По предварительным данным, она и две ее подруги возвращались с прогулки по городу. Подросток решила пройтись до дома одна, чтобы поговорить по телефону с другом из родного города.

Возле многоэтажки ее поджидал ранее судимый 51-летний мужчина. Он ударил жертву кулаком или кирпичом. Она закричала в трубку и телефонный разговор оборвался. Парень из Волгограда тут же поставил на уши родственников, что с девушкой что-то случилось. После этого злоумышленник оттащил ее в кусты. Тело девушки нашли в одних носках.

Сейчас следователи прорабатывают разные версии: перед смертью девушки над ней могли надругаться. Несколько месяцев назад рецидивист вышел из тюрьмы, где отбывал срок за применение насилия.

Местная жительница на условиях анонимности рассказала, что накануне убийства мужчина покушался на шестиклассницу, которая возвращалась домой в компании друга. Компании удалось убежать от него.