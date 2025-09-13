Суббота, 13 сентября, 2025
11.9 C
Рязань
Общество

Советский районный суд Рязани переезжает в новое здание

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Советский районный суд Рязани переезжает в новое здание. Об этом сообщает пресс-служба суда.

С 16 сентября Советский районный суд будет располагаться по адресу: город Рязань, улица Ленина, дом 37. На этот адрес следует отправлять почтовую корреспонденцию в адрес суда.

Отмечается, что в связи с переездом возможны некоторые ограничения в работе сайта суда в части получения актуальной информации по делам, находящимся в производстве суда, задержка приема заявлений, поданных в электронном виде, задержка отправки исполнительных документов в электронном виде.

Прием заявлений в приемной суда на время переезда с 16 сентября по 26 сентября 2025 года осуществляться не будет.

Дополнительную информацию о работе суда в период переезда можно получить по телефону 55-30-31.

