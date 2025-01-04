Сотрудники ОКБ спасли жизнь ветерану труда. Об этом медучреждение рассказало на своей странице ВКонтакте.

96-летнюю ветерана труда нашли лежащей на полу. Оказалось, что женщине внезапно стало не хватать воздуха, в груди ощущалась тяжесть, закружилась голова, появилась слабость, после — темнота.

Сотрудники СМП доставили женщину в больницу. РКТ легких показал тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА). Это нарушение тока крови, которое вызывает сильную одышку. Степень тяжести пациента зависит от количества пораженных артерий. В данном случае счет шел на секунды, сыграл роль возраст.

Пациентку положили в реанимацию, и за ее лечение незамедлительно взялись кардиологи, реаниматологи, сосудистые хирурги, гериатр и другие врачи мультидисциплинарной бригады. Благодаря их работе женщина «в прямом смысле была вырвана из рук смерти».