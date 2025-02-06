Солист группы «Дюна» выступил в Рязанской БСМП

В Рязанской БСМП выступили певец, композитор, лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга, певица Наталья Сенчукова. Об этом сообщает медучреждение в своей группе ВКонтакте.

Открыл концерт для пациентов и сотрудников больницы Виктор Рыбин. Он рассказал истории из своей жизни, исполнил песни. Зрители с удовольствием подпевали певцу «Год за годом растут большие города…» и «Наш Борька бабник…».

Позже на сцену к Рыбину поднялась его жена Наталья Сенчукова, и концерт сменил тональность. В исполнении дуэта звездных супругов зазвучали проникновенные лирические песни, которые никого не оставили равнодушными.

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Организатором концерта выступил Фонд «Своих не бросаем». Как отметила волонтер Фонда, куратор рязанского направления Любовь Перевезенцева, в БСМП пройдут и другие встречи с известными артистами. С кем именно — пока секрет.