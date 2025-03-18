Вечером во вторник, 18 марта, в Рязанской области произошло трагическое ДТП, в результате которого два человека погибли, несколько пострадали.

Рассказываем, что известно об аварии на данный момент.

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось в 19:35 на 170-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе. Произошло столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля «Маз».

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Судя по снимкам, участником аварии стал микроавтобус «Пежо Боксер», маршрутка ездила между Рязанью и городом Рыбное. После ДТП восстановлению она, скорее всего, не подлежит. Удар пришёлся в заднюю часть автомобиля.

Первоначально сообщалось, что пострадали 5 пассажиров микроавтобуса, затем стало известно, что двое раненых скончались по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Водители травм не получили. Несовершеннолетних среди пострадавших не зарегистрировано.

Точные обстоятельства аварии установят сотрудники ГАИ, представители ведомства работали на месте происшествия.

По данным прокуратуры Рязанской области, в аварию попало маршрутное такси «Рыбное-Рязань». На место происшествия выезжал прокурор Рыбновского района Иван Цунаев. Ведомство проводит проверку.