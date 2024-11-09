Слуцкий назвал главный феномен Жириновского

Главный феномен Жириновского в том, что ни он, ни ЛДПР ни разу не обманули народ. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил председатель партии Леонид Слуцкий.
Он вспомнил 1993 год, когда ЛДПР заняла первое место на первых выборах в Госдуму. Против партии «были брошены колоссальные силы». На ТВ показывали заказные фильмы, имя Жириновского полоскали в прессе, но народ проголосовал за ЛДПР.
Ещё одно качество Жириновского — его потрясающая работоспособность, о которой ходили легенды. По словам Слуцкого, только Владимир Вольфович всегда первым приходил в зал Госдумы. Вместе с ним приходили и все депутаты фракции.
Жириновский работал круглосуточно.
Также политик прокомментировал пророческие заявления Жириновского. По словам Слуцкого, все они основаны на глубоких знаниях и трудолюбии.
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