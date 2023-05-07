Следователи возбудили 5 уголовных дел по фактам самоубийства детей в Рязанской области в 2022 году

В прошлом году в Рязанской области по статье о доведении до самоубийства детей было возбуждено 5 уголовных дел. Тревожную статистику приводит КП-Рязань» со ссылкой детского омбудсмена в регионе Анжелику Евдокимову.

В 2021 году таких дел было 7, шестеро несовершеннолетних погибли.

Кроме завершённых суицидов подростков от 12 до 17 лет зафиксировано 12 попыток, – сообщили в минздраве Рязанской области.

Отмечается, что представители органов системы профилактики встречаются с педагогами и родителями. Беседы ведут, чтобы разъяснить особенности выявления и профилактики суицидальных проявлений среди подростков.