Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году

В Рязани в этом году появится сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на улицу Высоковольтную. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артёмов в своем телеграм-канале.
На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей. В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Срок выполнения работ по проектированию — до 1 ноября 2025 года.
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