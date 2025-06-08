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Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году

Анастасия Мериакри

В Рязани в этом году появится сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на улицу Высоковольтную. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артёмов в своем телеграм-канале.

«В данный момент заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на капремонт дороги по улице профессора Никулина — от Чкалова до Высоковольтной», — отметил Виталий Артёмов.

На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.

Срок выполнения работ по проектированию — до 1 ноября 2025 года.

Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.

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