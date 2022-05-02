12.1 C
Рязань
Понедельник, 2 мая, 2022

Скорая помощь попала в ДТП в Рязани

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Скорая помощь попала в ДТП в Рязани

7info

Днем 2 мая в Рязани произошло ДТП с участием скорой помощи. Фото опубликовала группа ДТП. Аварии. Рязань.

- Реклама -

Авария случилась на улице Новой. Подробности случившегося уточняются.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru