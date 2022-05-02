Скорая помощь попала в ДТП в Рязани

Днем 2 мая в Рязани произошло ДТП с участием скорой помощи. Фото опубликовала группа ДТП. Аварии. Рязань.
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Авария случилась на улице Новой. Подробности случившегося уточняются.
Днем 2 мая в Рязани произошло ДТП с участием скорой помощи. Фото опубликовала группа ДТП. Аварии. Рязань.
Авария случилась на улице Новой. Подробности случившегося уточняются.
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