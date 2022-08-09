Скопинского маньяка Мохова арестовали на 10 суток

Мировой суд в Рязанской области назначил Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью, следует из постановления, опубликованного на сайте судебного участка №31.
Мохов в судебном заседании полностью признал вину в совершении административного правонарушения.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев.
Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
Материалы РИА «7 новостей» о скопинском маньяке Викторе Мохове.