Скопинского маньяка Мохова арестовали на 10 суток

Мировой суд в Рязанской области назначил Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью, следует из постановления, опубликованного на сайте судебного участка №31.

«Мохов В.В., в отношении которого был установлен административный надзор, повторно нарушил административное ограничение, установленное ему судом…, а именно… в 01 час 00 минут отсутствовал по месту своего проживания», — говорится в постановлении от 9 августа. Отмечается, что ранее его уже признавали виновным в несоблюдении административных ограничений и невыполнении обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, и штрафовали.

Мохов в судебном заседании полностью признал вину в совершении административного правонарушения.

«Мохова Виктора Васильевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.19.24 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок на 10 суток», — указано в постановлении. Оно может быть обжаловано.

В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев.

Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

Материалы РИА «7 новостей» о скопинском маньяке Викторе Мохове.