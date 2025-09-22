Понедельник, 22 сентября, 2025
Рязань
Происшествия

Скончалась почётный гражданин Рязани, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Горобец

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанская городская Дума

Скончалась Лидия Павловна Горобец, почётный гражданин Рязани и ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Рязанская городская Дума.

В 1942 году, в возрасте 17 лет, Лидия Горобец отправилась на фронт, завершив курсы медсестёр в Ярославле. Она служила на Северо-Западном фронте в составе санитарного поезда № 1133, выполняя обязанности медсестры. В 1943 году, по причине болезни, Лидия Павловна была демобилизована и направлена на работу в тыл, где она трудилась в эвакуационном госпитале в Ярославле до конца войны.

После войны Лидия Горобец продолжила свою медицинскую деятельность, работая медсестрой в гарнизонном госпитале в Ярославле. В 1954 году она переехала в Рязань, где посвятила свою жизнь медицине.

За свои заслуги Лидия Горобец была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также рядом юбилейных медалей.

Приносим соболезнования родным и близким Лидии Горобец. Её память навсегда останется в наших сердцах.

