Системы оповещения охватывает 75,8% населения Рязанской области

В Рязанской области 1 октября состоялась плановая комплексная проверка региональной системы оповещения населения, модернизация которой в регионе проводится по поручению Губернатора Павла Малкова.

Запуск всех сирен и громкоговорителей 1 октября проводили специалисты Регионального мониторингового центра, подведомственного министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Он осуществлялся дважды: в 10:40 и 14:20. Комплексная проверка подтвердила готовность к выполнению задач.

Система оповещения населения предназначена для своевременного информирования жителей региона о возможных угрозах или чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера. Сигнал сирены означает «Внимание всем!». Услышав его, важно обратиться к официальным источникам информации и следовать обозначенным инструкциям.

В этом году в Рязани установлены 33 новые точки оповещения, еще 8 – в Скопине. Всего в Рязани функционируют 110 точек оповещения, а по всей области система охватывает 27 муниципальных образований (75,8% жителей региона).

«Масштабная модернизация системы проводится по поручению Губернатора Павла Малкова. Это важнейшая составляющая обеспечения безопасности наших жителей. Люди должны быть уверены, что при реальной угрозе они своевременно получат сигнал и смогут правильно действовать», – отметил министр цифрового развития Максим Соников.