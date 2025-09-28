Понедельник, 29 сентября, 2025
Симоньян встала на колени перед гробом Кеосаяна во время прощания в церкви

Главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян встала на колени перед гробом мужа Тиграна Кеосаяна, сообщила «Вечерняя Москва».

Прощание с режиссером прошло в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в столице. По словам очевидцев, убитая горем журналистка, облаченная во все черное, долгое время провела в таком положении. К ней подходили другие участники церемонии и пытались утешить.

Венки с розами отправили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

О смерти Кеосаяна сообщила Симоньян 26 сентября. Он испытывал проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому.

