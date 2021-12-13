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Понедельник, 13 декабря, 2021
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Силовики задержали замглавы администрации Сапожковского района Касперовича

7info

В понедельник, 13 декабря, сотрудники Следственного комитета задержали заместителя главы администрации Сапожковского района, начальника отдела благоустройства Николая Касперовича. Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

Факт появления силовиков в районе 10-11 часов РИА «7 новостей» подтвердили источники в Сапожке. Правда, назвать причину визита собеседник агентства пока не сумел.

По данным «Новой газеты», на чиновника была устроена настоящая засада в здании муниципального предприятия «Сапожковское ЖКХ». Оттуда Касперовича вывели в наручниках, после чего посадили в автомобиль.

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Издание предполагает, что следственные действия с чиновником будут проводить в Рязани.

Официальная информация уточняется.

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