Сильные дожди и заморозки вернутся в Рязанскую область

В Рязанскую область придут сильные дожди и грозы. Об этом сообщает синоптик Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеооролуха».

Циклон, формирующийся над Польшей, скоро накроет своими атмосферными фронтами запад России. Под их влиянием на западе ЦФО ожидаются дожди, местами сильные, с грозами.

В Рязанской области сегодня, 4 мая, также вероятны кратковременные дожди, грозы ожидаются лишь в отдельных районах. Более интенсивные дожди пройдут ночью и в первой половине дня 5 мая, вслед за дождями похолодает: с 6 до 8 мая снова возрастет вероятность заморозков.