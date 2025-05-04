Воскресенье, 4 мая, 2025
16.2 C
Рязань
ПогодаГлавные новости

Сильные дожди и заморозки вернутся в Рязанскую область

Анастасия Мериакри

В Рязанскую область придут сильные дожди и грозы. Об этом сообщает синоптик Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеооролуха».

Циклон, формирующийся над Польшей, скоро накроет своими атмосферными фронтами запад России. Под их влиянием на западе ЦФО ожидаются дожди, местами сильные, с грозами.

В Рязанской области сегодня, 4 мая, также вероятны кратковременные дожди, грозы ожидаются лишь в отдельных районах. Более интенсивные дожди пройдут ночью и в первой половине дня 5 мая, вслед за дождями похолодает: с 6 до 8 мая снова возрастет вероятность заморозков.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.