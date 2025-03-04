Школа № 6 в Рязани переедет в здание на улице Ленина, 35

Школа № 6 с углубленным изучением французского языка, здание которой должно перейти Рязанской епархии, переедет на улицу Ленина, 35. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства Рязанской области сообщил глава администрации Рязани Виталий Артёмов.

Подготовку проекта реконструкции здания планируется начать в 2025 году.

Ранее общественники высказывали сомнения в целесообразности переезда школы в это место. От проекта строительства напротив стадиона «Спартак» власти отказались.

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В 2025 году в Рязани также начнется проектирование школы на Михайловском шоссе.