Вторник, 26 августа, 2025
Рязань
Происшествия

Шесть вражеских беспилотников уничтожено сегодня ночью над Рязанской областью

Алексей Самохин
В ночь на вторник, 26 августа, над Рязанской областью уничтожено шесть беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сводке министерства обороны России. 

По данным военного ведомства, в ночь на 26 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата над 12 регионами страны. Атака была отражена в период с полуночи до 06:10 утра.

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над:

Ленинградской областью — 6 БПЛА

Рязанской областью — 6 БПЛА

Тульской областью — 6 БПЛА

Волгоградской областью — 5 БПЛА

Брянской областью — 4 БПЛА.

Также силы ПВО сбили:

по 3 БПЛА над Орловской и Псковской областями;

по 2 БПЛА над Белгородской и Курской областями;

по 1 БПЛА над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

