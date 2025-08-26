Шесть вражеских беспилотников уничтожено сегодня ночью над Рязанской областью

В ночь на вторник, 26 августа, над Рязанской областью уничтожено шесть беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сводке министерства обороны России.
По данным военного ведомства, в ночь на 26 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата над 12 регионами страны. Атака была отражена в период с полуночи до 06:10 утра.
Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над:
Ленинградской областью — 6 БПЛА
Рязанской областью — 6 БПЛА
Тульской областью — 6 БПЛА
Волгоградской областью — 5 БПЛА
Брянской областью — 4 БПЛА.
Также силы ПВО сбили:
по 3 БПЛА над Орловской и Псковской областями;
по 2 БПЛА над Белгородской и Курской областями;
по 1 БПЛА над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.