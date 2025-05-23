Шесть беспилотников сбили над Рязанской областью за вечер и ночь

Министерство обороны России сообщило о работе сил ПВО вечером 22 мая и сегодня ночью. По данным ведомства, в общей сложностью над территорией РФ уничтожено 112 вражеских беспилотников.

Над Рязанской областью сбили шесть БПЛА. О последствиях на земле не сообщается, в ближайшее время эта информация должна появиться от губернатора региона Павла Малкова.

Больше всего вражеских беспилотников уничтожено над Московской областью — 24, над республикой Крым — 22, в Тульской области — 18.