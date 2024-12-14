Суббота, 14 декабря, 2024
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Шарий об ударе по Украине: жахнули, и жахнули очень сильно

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Алексей Самохин

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, в котором анализирует последствия удара ВС РФ по территории Украины 13 декабря.

Шарий отмечает, что в Киеве не прислушались к предупреждению России и продолжили обстреливать нашу страны западными ракетами. Не прислушались именно в Киеве, так как там сидит неадекватный президент Зеленский, на остальной территории Украины всё давно поняли.

— Жахнули, и жахнули очень сильно, — говорит о случившемся Шарий.

В телеграм-канале Шарий за день до атаки предупреждал, что ответка на атаки территории РФ будет, и она последовала.

Блогер также отметил, что Зеленский сорвал готовившуюся сделку о моратории на удары по энергетическим объектом вторжением ВСУ в Курскую область.

Ещё одно важное сообщение Шария. Он считает, что 20 декабря ВСУ начнут новое контрнаступление.

— Как я и предсказывал, НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ Зеленского и убийство тысяч солдат ВСУ начнется в 20 числах декабря. Господи, вразуми это чучело остановиться, — пишет блогер в телеграм-канале.

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