Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, в котором анализирует последствия удара ВС РФ по территории Украины 13 декабря.

Шарий отмечает, что в Киеве не прислушались к предупреждению России и продолжили обстреливать нашу страны западными ракетами. Не прислушались именно в Киеве, так как там сидит неадекватный президент Зеленский, на остальной территории Украины всё давно поняли.

— Жахнули, и жахнули очень сильно, — говорит о случившемся Шарий.

В телеграм-канале Шарий за день до атаки предупреждал, что ответка на атаки территории РФ будет, и она последовала.

Блогер также отметил, что Зеленский сорвал готовившуюся сделку о моратории на удары по энергетическим объектом вторжением ВСУ в Курскую область.

Ещё одно важное сообщение Шария. Он считает, что 20 декабря ВСУ начнут новое контрнаступление.