Сезон поплавочного рыбатлона завершился в Кирицах

3 сентября в третий раз рыбатлон прошел в живописном селе Кирицы. Кубок Главы администрации Спасского района-2022 собрал 60 участников из Рязанской, Московской и Владимирской областей, которые соревновались на фоне усадьбы барона фон Дервиза.

Приняли участие в соревнованиях и сапсерферы. Они вместо бега передвигались на сап-досках по воде.Рыба, надо сказать, клевала 3 сентября не слишком активно. Тем не менее, окушки и красноперки некоторых рыбатлонистов порадовали в этот погожий день.Не самый быстрый в беге, но очень быстрый в ловле оказался опытнейший рязанец Артём Ермошин. Он без проблем и спокойно справился и с первой, и со второй рыбой, финишировав без всякой погони с результатом 25 минут 47 секунд. 2 место неожиданно завоевал молодой рязанец Егор Архипов. Бронза, и это – его третья бронза в сезоне! – досталась москвичу Валентину Вагшулю.

В итоге в таблице Общего зачета-2022 все перевернулось с ног на голову. И именно те люди, которые попали в тройку призеров в Кирицах, оказались в тройке призеров и всего сезона! Чемпионом Общего зачета в четвертый раз в карьере стал Валентин Вагшуль, 2 место – у Артема Ермошина, 3 место – у Егора Архипова.Лучшей среди девушек в этот день в очередной раз стала Ирина Мефодина, она же – лучшая среди представительниц прекрасного пола в Общем зачете. Среди детей лучшей в Кирицах стала Арина Ермошина. Призов, как всегда на рыбатлоне, было очень много.

На этом поплавочный сезон-2022 завершился, и теперь 1 октября всех ждет ежегодный чемпионат по спиннинговому рыбатлону в Рязани. Регистрация участников уже идет на сайте rybatlon.ru