Сестра погибшего в Рязани студента из Марокко рассказала, что ей известно о смерти брата

Спустя неделю после исчезновения, 14 ноября, в Рязани, в пруду у Новопавловской рощи, нашли тело пропавшего 18-летнего студента медуниверситета Адиля Эль Мшиши. Сестра Адиля, находящаяся в Марокко, дала интервью «Новой газете».

Диана рассказала, что у нее есть документы из судмедэкспертизы, доказывающие, что в организме брата никаких наркотических веществ не было, как предполагали некоторые.

«Всё, что пишут в новостях, это полный бред — что его нашли по геолокации телефона, что он там где-то падал, что был в каком-то баре, вообще это полная чушь, такого не было. Он ходил в магазин и возвращался назад в общежитие. Как и почему он оказался на пруду, хотя это было не по пути, неизвестно», — говорит сестра погибшего.

Девушка отметила, что раскрытие дела затрудняет то, что тело долго пробыло в воде. Все отпечатки и ДНК уже могли исчезнуть, даже если Адиля просто толкнули в этот пруд. Именно эта версия кажется родным подростка наиболее правдоподобной. Они уверены, что сам он бы в воду не полез.

Следствие по делу продлится до 10 декабря.