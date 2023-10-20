Серийного уральского маньяка опознали в Перми

Две жительница Перми, на которых напал маньяк, опознали его по фото, показанному полицией, пишет 59.RU.

Им оказался 45-летний Евгений Андреев из Свердловской области, который с конца мая находится в федеральном розыске по подозрению в изнасиловании.

Предположительно, за восемь дней злоумышленник совершил три нападения на девушек.

Первой 19-летней жертве нападавший приставил к горлу нож. Девушке удалось убежать. В тот же день другая 19-летняя жительница Перми рассказала, неизвестный приставил к ее шее острый предмет, после чего отвел ее к забору соседней школы и начал домогаться. Когда мужчина немного ослабил хватку, потерпевшая вырвалась и убежала.

Третий эпизод произошел неделю спустя. На этот раз жертвой оказалась 18-летняя студентка. Мужчина оттащил ее за дом, но его спугнул человек, вышедший на балкон. Очевидец увидел происходящее и закричал.