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Власть и политика

Сергею Аноприенко вручили удостоверение сенатора от Рязанской области

Анастасия Мериакри

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила нагрудный знак и удостоверение сенатора Сергею Аноприенко на очередном заседании Совета Федерации. Аноприенко наделен полномочиями члена Совета Федерации от Рязанской области. 

До назначения Сергей Аноприенко работал заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ. 

«Это хорошее пополнение наших рядов опытным, знающим человеком, прошедшим хорошую школу. Я надеюсь, что опыт Сергея Михайловича будет в полной мере востребован в работе Совета Федерации», — отметила Валентина Матвиенко.

Напомним, кресло сенатора, которое занял Аноприенко, стало вакантным после сложения полномочий Николая Любимова. Сейчас экс-сенатор, экс-губернатор Рязанской области находится в СИЗО.

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Ранее появилось неожиданное фото рязанского сенатора Аноприенко.

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