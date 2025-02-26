Сергею Аноприенко вручили удостоверение сенатора от Рязанской области

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила нагрудный знак и удостоверение сенатора Сергею Аноприенко на очередном заседании Совета Федерации. Аноприенко наделен полномочиями члена Совета Федерации от Рязанской области.
До назначения Сергей Аноприенко работал заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.
Напомним, кресло сенатора, которое занял Аноприенко, стало вакантным после сложения полномочий Николая Любимова. Сейчас экс-сенатор, экс-губернатор Рязанской области находится в СИЗО.
Ранее появилось неожиданное фото рязанского сенатора Аноприенко.