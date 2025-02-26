Опубликовано неожиданное фото рязанского сенатора Аноприенко

Телеграм-канал министерства природных ресурсов и экологии РФ «Природоведение» опубликовал фотографию сенатора от Рязанской области Сергея Аноприенко. На снимке чиновник запечатлён едущим на велосипеде.

— С замминистра С. М. Аноприенко у нас был договор не публиковать это фото, но с сенатором С. М. Аноприенко такого договора нет, — пишет автор поста.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Аноприенко от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ в связи с переходом на работу в Совет Федерации.

Автор канала «Природоведение» пишет, что Сергея Михайловича ценят не только за высокий профессионализм и интеллигентность, но и за чувство юмора.

Реклама

Напомним, кресло сенатора, которое занял Аноприенко, стало вакантным после сложения полномочий Николая Любимова. Сейчас экс-сенатор, экс-губернатор Рязанской области находится в СИЗО.