Сергей Аноприенко назвал любимые места в Рязанской области

Сенатор Совета Федерации от Рязанской области Сергей Аноприенко назвал любимые места в области. Свои предпочтения он рассказал в интервью «Рязанским ведомостям».

Сенатор сказал, что ему очень нравится Касимов. Работая в Росимуществе, Сергей Аноприенко участвовал в передаче касимовского минарета. Но мало кто знает, что это один из старейших памятников культуры, который сохранился с древних времен.

Также сенатор выделил Константиново, подчеркнув, что регулярно приезжает на родину Есенина. В особенности он отметил потрясающие виды на Оку.

«О Касимове, есенинских местах, о Мещере можно говорить бесконечно. Ими можно только восхищаться. Замечателен Рязанский кремль. С владыкой Марком мне довелось быть на покаянном каноне в первую неделю поста. Я всегда бываю на этой службе. На этот раз в храме в Рязанском кремле», — сказал Сергей Аноприенко. Реклама

Сергею Аноприенко 54 года. Он работал в управлении госэкспертизы и жилищного обеспечения МЧС РФ, Росимуществе, в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Сейчас член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.