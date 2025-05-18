Воскресенье, 18 мая, 2025
13.3 C
Рязань
Происшествия

Серьезное ДТП произошло в Рязанской области, работают две бригады скорой

Анастасия Мериакри

В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Видео с места происшествия публикует группа «RZN LIFE» ВКонтакте.

ДТП произошло возле села Криуша. На фото видно, что два автомобиля съехали в кювет. На месте работают сотрудники МЧС. По информации очевидцев, на место ДТП выезжали две бригады скорой помощи.

Официальная информация не поступала.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.