Серьезное ДТП произошло в Рязанской области, работают две бригады скорой

В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Видео с места происшествия публикует группа «RZN LIFE» ВКонтакте.

ДТП произошло возле села Криуша. На фото видно, что два автомобиля съехали в кювет. На месте работают сотрудники МЧС. По информации очевидцев, на место ДТП выезжали две бригады скорой помощи.

Официальная информация не поступала.