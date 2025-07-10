«Семья — лучшее лекарство от эгоизма»: иерей Даниил Маслов — о том, как найти и сохранить любовь в современном мире

8 июля, в день Семьи, любви и верности, корреспонденты 7info встретились с иереем Даниилом Масловым, руководителем молодежного отдела Рязанской епархии. Поговорили о том, как вера укрепляет семьи, почему в современном мире, где жить «в одиночку», кажется, проще, люди всё же стремятся к семейному счастью и как Церковь помогает найти свою «вторую половину».

— Мы с вами встречаемся в День семьи, любви и верности, он связан с памятью святых Петра и Февронии. Почему именно их история стала для нас настолько знаковой? Ведь христианство являет нам множество примеров крепкой, сильной и красивой любви.

— Ну, во-первых, эта история древнейшая, она восходит вообще к домонгольским временам, XIII век. В ней представлена история семьи, в которой, как известно, было трое детей. Пётр и Феврония прошли через сложные испытания, преодолевая сословные барьеры и многочисленные жизненные трудности, сохраняя при этом верность друг другу. Их жизнь была наполнена глубокой любовью и преданностью. В этом и есть христианский смысл семьи — научиться любить друг друга в Боге. Именно поэтому под конец своей жизни они приняли монашество — чтобы эту любовь проявить по-новому. Молясь друг за друга, сохраняя привязанность, но уже в отдельном личном духовном пути, перед переходом в вечность.

— Святая Феврония – уроженка рязанского села Ласково. Есть ли в Рязани особые традиции почитания этих святых?

— Большое внимание в этот праздник, как правило, приковано к Мурому, откуда был родом и где княжил Пётр. Там проходят особые торжества. Всё-таки, как мы знаем, семья строится так, что жена следует за мужем. Муж — глава семьи, муж — её центр. И такая ориентированность очень гармонично направляет нас в сторону этого города. Но рязанское село Ласково — это тоже особое место, которое сейчас, наверное, обретает новое дыхание. Очень хочется сохранить память о великой святой, которая здесь когда-то жила. Здесь проходит торжественное богослужение: все клирики Рязани собираются под открытым небом у часовни в честь Петра и Февронии. Эту традицию митрополит Марк поддерживает уже не первый год. Можно сказать, он её заложил в таком масштабе, и теперь она продолжается. Само это памятное место, насколько я знаю, постепенно благоустраивается. Оно становится не только туристическим центром, но, хочется верить, и духовным. Пока там, конечно, только часовня, но всё развивается.

— В чём, по вашему мнению, главная сила семьи в наше непростое время? Как вера помогает супругам сохранять любовь и верность?

— Сила семьи — в любви. Если человек теряет понимание, зачем вообще нужна семья, мы и приходим к той ситуации, когда разводов становится так много. Просто люди перестали осознавать её смысл. Раньше был очевидный практический момент. Вместе выживать проще. Люди объединялись, создавали семьи. Чем больше семья, тем устойчивее она к жизненным трудностям, к переменам. А сейчас мы живём в удивительное время, когда, наоборот, легче жить одному. Объективно жизнь стала комфортнее. Но оказалось, что жить вдвоём сложнее, потому что второй человек другой, у него свои особенности, с которыми приходится мириться, учиться их принимать.

Семья — это точильный камень. Она не про комфорт. Любовь — тоже не про комфорт. Часто её называют чувством, которое возникает между двумя молодыми людьми, пока они ещё мало знают друг друга. Но точнее это назвать влюблённостью. Она помогает поначалу, не замечая недостатков, совершать дела любви. Когда ты делаешь что-то не для себя, а для другого. И в идеале влюблённость должна перерасти в любовь. А любовь — это когда ты наконец понимаешь, что центр вселенной не ты.

Семья — лучшее лекарство от эгоизма. Но лекарства бывают горькими. Потому что в семье неизбежны трудности. И если не понимать их смысла, они кажутся поводом уйти. Но именно семья учит делать что-то для другого, несмотря ни на что.

У одного из святых Православной Церкви есть мудрые слова. Он говорил, правда, не о семье, а о монашестве, но принцип тот же: если бы люди знали, какое счастье ждёт монаха — все бы пошли в монахи. Но если бы знали, какие скорби его ждут — никто бы не пошёл. С семьёй то же самое. Если бы знали, сколько трудностей — никто бы не женился. Но если бы знали, какое счастье впереди — все бы создавали семьи.

Раньше семьи создавали охотнее, потому что перед глазами был живой пример любви. И чаще всего его показывали не только родители, но и бабушки с дедушками. В их возрасте уже нет той юной влюблённости, романтики, но есть настоящая любовь. Люди видели, как они заботятся друг о друге, и понимали: вот она — любовь. Без всяких искр, которые сейчас часто за неё принимают. Семья — это место, где любовь рождается, закаляется, становится крепче.

— Как помочь людям, которые, не имея позитивного семейного опыта, склонны воспринимать семью как негативное явление и предпочитают одиночество? Какие аргументы и примеры могут помочь им пересмотреть это восприятие?

— Вот в этом, мне кажется, и есть ответ. Как его показать? Ведь масс-медиа прекрасно умеют доносить идеи — просто они не особо заинтересованы показывать настоящую красоту. Красоту семьи, глубину отношений, силу любви. Вместо этого показывают то, что выгодно. Вы, как журналисты, отлично знаете этот принцип: на одну хорошую новость откликнутся три человека, на плохую — тринадцать. Соотношения примерно такие: 2:11, 3:17. Где выгода — там и результат.

Но выгода — вещь сиюминутная, тактическая. А семья и любовь — стратегические. Они не дают быстрого результата, их плоды созревают медленно. Но если вкладываться в это главное, то через годы вырастет что-то по-настоящему крепкое, нерушимое. Даже в чисто практическом смысле. Человек, который познал любовь в семье, становится менее зависим от внешних обстоятельств, от этих бесконечных споров о квартирах, деньгах, быте.

«В тесноте, да не в обиде» — для потребительского сознания звучит дико. Но для того, кто живёт другими ценностями, духовное важнее материального комфорта. Любовь в семье меняет сам взгляд на мир. Но чтобы это понять надо решиться. И это самое трудное. Риск… Комфорт он здесь и сейчас, он кричит, требует внимания. А то, что будет потом оно где-то там, в туманном будущем. Вот в этом и есть главный выбор.

— Одно из важнейших церковных таинств связанных с семьёй, — это, безусловно, венчание. Часто ли люди сейчас венчаются? Что важно знать людям, которые решили повенчаться?

— Правильнее говорить «таинство брака». Венчание — это внешний обряд, момент совершения таинства. А суть в том, что через него Бог даёт супругам особую благодать — силу становиться единым целым. Церковь учит: в браке муж и жена действительно становятся «одной плотью». Есть народная поговорка: «Муж — голова, а жена — шея». А отсюда начинается рассуждение: куда повернётся шея, туда будет смотреть голова, ну, и так далее. То есть в этом есть некий манипулятивный момент. А в церковном мировоззрении муж — глава, а жена — всё остальное тело. Куда голова направит — туда повернётся шея, пойдут ноги, заработают руки. Это идеал, достижимый только с Божьей помощью. Семья — малая Церковь. Как в большой Церкви есть единство, так и в семье: двое (или больше) в одной «лодке», где муж как глава отвечает за всех. Даже если, скажем, гости застали дом в беспорядке — муж скажет: «Мы не успели прибраться», а не бросит упрёк жене. Здесь важный принцип: голова отвечает даже за «оступившуюся ногу». Когда жена видит, что муж берёт на себя ответственность за общие недочёты — она чувствует себя за каменной стеной. И появляется особое отношение — не страх наказания, а трепетное желание не подвести того, кто так за тебя отвечает.

В чине венчания есть слова: «Жена да боится своего мужа». Без правильного понимания они звучат пугающе. Но смысл именно в этом трепете. Как перед тем, кто готов жизнь за тебя положить. А у мужа должно быть именно такое отношение к жене. Это идеал, к которому стоит стремиться. Важно подчеркнуть: к таинству приступают уже семейные пары. Те, кто решил строить жизнь вокруг Церкви.

— Вы руководите молодёжным отделом Рязанской епархии. Есть ли в вашем служении примеры, когда молодые люди находили свою любовь благодаря храму?

— Конечно! Сам я, некогда служа в храме Иоанна Кронштадтского, создал небольшое молодежное общество. Там молодые ребята, приходя на встречи, на беседы, знакомились друг с другом, узнавали друг друга, а потом у них появились семьи. В молодежном обществе, которое уже существует годами, много лет, они уже порой сбиваются со счета, какое количество браков оттуда вышло.

Вот, например, есть молодёжные фестивали, их множество происходит, особенно летом сейчас. На этих молодёжных фестивалях тоже есть целая своя история, как там появлялись семьи. То есть, это среда людей с одним мировоззрением, которые могут найти себя, будучи при этом разрознены по разным городам, и у них начинается новая жизнь, о которой они даже не мечтали, потому что мало найти человека, который тебе просто нравится; важно найти человека, который с тобой смотрит в одну сторону, чтобы у одного и того же взгляда на жизнь. Это самое ценное. Всё остальное уже можно пережить, держась друг за друга, имея общий взгляд. Вот если оно у вас есть, вас ничто не расколет. Всё остальное, да, там можно и от чего-то отказаться, что-то переменить, переосмыслить. Но если это у вас есть, это вас будет держать.

— Ну и последний вопрос. А что бы вы посоветовали тем, кто только задумывается создать семью?

— Тем, кто собирается создать семью, очень желаю учиться любить. На самом деле, мы все умеем любить, но чаще всего эта любовь направлена на себя самих, иногда слишком много.

Хочется посоветовать научиться эту любовь в семье направлять друг на друга полностью, как-то вот так, что ли. А любовь в семье — она только увеличивается. Когда мы её отдаём, она увеличивается, как ни странно. Когда скорбь делишь с кем-то, она уменьшается, а когда любовь делишь с кем-то, она увеличивается. Делить любовь в семье. А чем больше будет с кем её делить, тем её больше будет.

Беседовали Олеся Чугунова и Даниил Макаров