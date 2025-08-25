Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

Основные поисково-спасательные работы закончены, снимается региональный режим ЧС. Муниципальный режим ЧС продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий.

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. Семьи погибших получат более 5 млн, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России.

В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно. Пострадавшие получат от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причинённого вреда, включая региональные выплаты и компенсацию от предприятия.

Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались.

Помочь может каждый. Сделать это можно на сайте Фонде социального развития Рязанской области: https://fundryazan.ru/donations. Все собранные средства направим на помощь семьям погибших и получившим серьезные увечья. Благодарю всех, кто не остался в стороне.