Сексолог рассказала, в чём причина трагедий Седоковой с мужьями

Смерть бывшего мужа Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, продолжает вызывать широкий резонанс в шоу-бизнесе. Их брак, третий для певицы, породил множество обсуждений о сложностях её личной жизни. О причинах этих трудностей и о влиянии трагедии на будущее Анны рассказала «Московскому комсомольцу» сексолог Елена Перелыгина.

По мнению эксперта, личная жизнь Седоковой осложнена противоречиями в её ожиданиях от партнёра.

«С одной стороны, ей важна эстетика – чтобы мужчина был ярким, сексуальным, привлекательным. А с другой – чтобы он мог её обеспечивать и при этом был сильной личностью. Такое сочетание встречается крайне редко, например, среди бизнесменов. Поэтому Анне чаще удавалось строить отношения со спортсменами, хотя они нередко уступают в интеллектуальном плане. Кроме того, Седокова любит доминировать в отношениях, что подходит далеко не каждому мужчине», – отмечает Перелыгина.

Реклама

Несмотря на трагедию, Елена считает, что Анна не останется без внимания мужчин:

«Она по-прежнему будет привлекать к себе противоположный пол. Возможно, Анна больше не решится вступать в официальный брак, но её природное обаяние и особенная, светлая магия будут продолжать вызывать интерес».

Эксперт также поделилась личным впечатлением от Анны:

«Я видела её на одном из показов, где она пела. У меня тогда была неловкая ситуация: неудобное платье, чуть не упала на подиуме. В момент, когда мы встретились взглядами, я почувствовала её поддержку. Казалось, она мысленно говорила: «Не падай, я с тобой». Это ощущение осталось со мной навсегда».

Елена подчеркивает, что последние годы стали для Седоковой настоящим испытанием.

«Люди с зависимостями склонны к манипуляциям, что делает жизнь с ними невыносимой. Союз Анны и Яниса выглядел гармоничным, словно инь и янь, но за фасадом скрывались сложности. Анна искренне любила его, но эта любовь превратилась в мучение. Осуждать её не стоит. Тимма, в свою очередь, тоже не был идеальным партнёром. Бросить женщину с младенцем ради другой – это далеко не достойный поступок».

Ранее стало известно, что Анна Седокова стала первым «джокером» в реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов».