Секс-работницу не допустили до выборов в муниципалитет в Ярославле

В Ярославле не допустили до выборов в депутаты муниципалитета 38-летнюю секс-работницу Ирину Мищенко, пишет 76.RU.

При этом сама женщина узнала об этом только журналистов и пояснила, что сейчас занимается сбором подписей.

«Мы уже почти набрали нужное количество. День-два, и мы стали бы готовить документы на регистрацию. Я не понимаю, что это такое», – призналась Мищенко.

Выяснилось, что изменились сроки подачи документов, а жительница Ярославля рассчитывала на старые сроки. Она не успела до 18:00 27 июля.

Мищенко отметила, что планирует избираться в муниципалитет в будущем, а также не исключает возможности участия в выборах в областную Думу.