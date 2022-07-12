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Сбивший в Алтайском крае 3 детей водитель-наркоман получил 7,5 лет колонии

Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

РИА Новости. Водитель, в состоянии наркотического опьянения сбивший трех девочек, одна из которых скончалась, получил 7,5 лет колонии в Алтайском крае, сообщили в СУСК РФ по региону.

Судом установлено, что 22 августа 2021 года в Тюменцевском районе 46-летний водитель на Toyota наехал на трех девочек 8 и 11 лет на велосипедах. От полученных травм 8-летняя потерпевшая скончалась, остальным причинены повреждения различной степени тяжести. Экспертиза показала, что подсудимый находился в состоянии наркотического опьянения.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в релизе.

Мужчину признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Сам он признал вину частично.

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