С начала сентября телефонные мошенники обманули рязанцев на 12 миллионов рублей

С начала сентября 2025 года телефонные мошенники обманули жителей Рязанской области на 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

С начала осени на территории региона зарегистрировано 10 случаев телефонного мошенничества. В результате действий злоумышленников ущерб понесли рязанцы в возрасте от 23 до 87 лет.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных государственных структур, использовали стандартные схемы обмана, оказывая психологическое давление.

Прокуратура призывает жителей быть бдительными и не доверять незнакомым лицам!

