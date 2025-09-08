Обманутый рязанец перевел более 3 миллионов на счет гражданина Республики Башкортостан

Рязанец перевел более 3 миллионов на счет гражданина Республики Башкортостан, который работает с телефонными мошенниками. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Житель Сапожковского района обратился в прокуратуру с заявлением, что стал жертвой мошенников. Мужчине позвонили якобы финансовые специалисты, обманным путем они уговорили его перевести на указанные банковские счета 3 миллиона 299 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что денежные средства поступили на счет гражданина Республики Башкортостан, который выполнял роль «дроппера».

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца счетов в пользу потерпевшего потерянных средств и процентов за пользование чужими деньгами. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.