Рязанский пенсионер отдал 2,5 млн рублей, 11 тысяч долларов и 4 тысяч евро мошенникам

Житель Рязани потерял миллионы, поверив лже-сотрудникам «Роскомнадзора». Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

72-летнему рязанцу позвонили мошенники под видом сотрудника Роскомнадзора, злоумышленник убедил пенсионера передать курьеру все денежные накопления. Доверившись собеседнику, мужчина отдал 2,5 миллиона рублей, 11 тысяч долларов и более 4 тысяч евро.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе расследования установлена личность подозреваемого — им оказался житель Москвы.