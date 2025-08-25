Понедельник, 25 августа, 2025
16.1 C
Рязань
Происшествия

Рязанский пенсионер отдал 2,5 млн рублей, 11 тысяч долларов и 4 тысяч евро мошенникам

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

Житель Рязани потерял миллионы, поверив лже-сотрудникам «Роскомнадзора». Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

72-летнему рязанцу позвонили мошенники под видом сотрудника Роскомнадзора, злоумышленник убедил пенсионера передать курьеру все денежные накопления. Доверившись собеседнику, мужчина отдал 2,5 миллиона рублей, 11 тысяч долларов и более 4 тысяч евро.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе расследования установлена личность подозреваемого — им оказался житель Москвы.

