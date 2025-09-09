Вторник, 9 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Общество

С начала года в Рязанской области оплачено 6,4 тысячи дополнительных выходных дней родителям

Алексей Самохин
Изображение от ededchechine на Freepik

Семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, получают разные меры социальной поддержки. Одна из них — дополнительные оплачиваемые выходные дни. По данным Отделения Социального фонда России по Рязанской области, с января 2025 года уже компенсировано более 6,4 тысячи таких дней.

Эта мера предоставляется родителям, опекунам и попечителям, которые работают по трудовому договору. Каждый месяц им положено до четырёх оплачиваемых выходных дней для ухода за ребёнком с инвалидностью. В год это составляет 48 дней. При этом количество выходных не увеличивается, даже если в семье несколько детей с инвалидностью.

Дополнительные дни можно использовать по-разному:

брать частями — до 4 дней каждый месяц;

накапливать, чтобы оформить более длинный отпуск (но не больше 24 дней подряд).

Если работают оба родителя, они могут делить эти дни между собой в любом удобном порядке.

Чтобы оформить льготу, нужно согласовать даты отсутствия с работодателем и подать заявление, приложив документы:

свидетельство о рождении ребёнка или документы об опеке/попечительстве;

справку об инвалидности;

документ о месте жительства ребёнка с инвалидностью;

справку с места работы второго родителя о том, использовал ли он дополнительные выходные и в каком количестве.

Оплата этих дней производится работодателем исходя из среднего заработка сотрудника. Затем организация получает возмещение расходов из Отделения Социального фонда по Рязанской области.

Важно помнить, что право на такие выходные действует только в пределах текущего календарного года. Неиспользованные дни нельзя перенести на следующий год, оформить авансом или получить за них денежную компенсацию.

Более подробную информацию можно узнать по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

