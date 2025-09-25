Четверг, 25 сентября, 2025
С начала года 1857 рязанцев вышли на пенсию досрочно

С начала года Отделение СФР по Рязанской области назначило более 1857 пенсий досрочно. Право на назначение пенсии досрочно предоставляется гражданам, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или социально значимыми периодами.

Рязанцы, чей труд связан с воздействием вредных и опасных факторов, имеют право на снижение пенсионного возраста. К ним относятся работники, занятые на подземных работах, в горячих цехах, на других производствах, указанных в Списках №1 и №2. Для них ключевым условием является выработка специального стажа на соответствующих видах работ (от 10 до 15 лет) при достижении установленного возраста. В Рязанской области эту категорию представляют 358 пенсионеров.

Отдельные категории работников социальной сферы также имеют право на досрочное пенсионное обеспечение. Педагогические работники получают возможность выйти на пенсию после выработки 25 лет профессионального стажа вне зависимости от возраста. Медицинские работники могут воспользоваться этим правом после 25 лет службы в сельской местности или поселках городского типа либо 30 лет стажа — в городских лечебных учреждениях.

Граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Для этого необходимо выработать 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях.

Право на досрочную пенсию также имеют мамы, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью, воспитавшие их до 8-летнего возраста. Они могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа. Опекуны инвалидов с детства или лица, являвшиеся опекунами, воспитавшие их до 8 лет, получают снижение возраста на один год за каждые полтора года опеки. Суммарно по этим двум категориям в области насчитывается 190 получателей пенсии.

Также право на пенсию досрочно имеют многодетные матери. Женщина с тремя детьми имеет право уйти на заслуженный отдых в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет. Мать пятерых и более детей может уйти на пенсию в 50 лет. В Рязанской области досрочную пенсию получают 136 многодетных матерей.

Отдельной категорией являются граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф (на Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк» и других). Условия и сроки выхода на пенсию для них зависят от конкретного статуса и характера выполняемых работ. В регионе на пенсии по этому основанию находятся 1052 человека.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра Отделения СФР по Рязанской области по телефону 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт – 9:00-18:00, пт – 9:00-16:45).

