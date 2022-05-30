С 1 июня на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения будет отключена подача горячей воды

— с 1 по 14 июня по следующим адресам:

— ул. Затинная, д. 34а (д/сад №119), д. 30, д. 30 корп. 1;

— ул. Мещерская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 17, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 20;

— ул. Михайловское шоссе, д. 69 корп. 1, д. 69 корп. 2, д. 69 корп. 3, д. 73 корп. 1, д. 73 корп. 2.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.