С 1 февраля в Рязани изменится стоимость проезда в коммерческом транспорте. Информация появилась в группе общественного совета при управлении транспорта городской администрации.

Наличными деньгами придётся платить 25 рублей за поездку в маршрутке, безналом — 24 рубля.

В муниципальном транспорте стоимость составляет: 25 рублей — наличный расчёт, 24 — картой, 23 — картой «УмКа» «Городской» с электронным кошельком.

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Цена гражданского проездного на два вида транспорта с 1 февраля снизится с 1700 до 1410 рублей.