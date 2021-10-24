Рязанка отсудила у дорожников компенсацию за аварию

Советский районный суд Рязани принял решение в пользу рязанки, попавшей в ДТП из-за некачественного содержания дороги. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В январе 2021 года рязанка на своём автомобиле «Датсун» попала в ДТП на 15-м километре автодороги Рязань — Спасск.

— После сужения дороги резко закончился асфальт, в результате чего она попала правым колесом в яму, после чего выехала на дорогу и пыталась выровнять машину, но не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем Рено Логан, после чего её автомобиль развернуло, и он совершил столкновение с автомобилем Фольксваген Поло, а затем врезался в отбойник, — описывает ситуацию пресс-служба суда.

Женщина посчитала, что авария произошла из-за некачественного содержания дороги и подала иск.

Трасса находится в ведении Минтранса Рязанской области. Государственное казенное учреждение «Дирекция дорог Рязанской области» заключило контракт на содержание дорог с ООО «Рязаньинжсельстрой». Субподрядчиком, обслуживающим участок дороги, где случилось ДТП, стало АО «Рязаньавтодор». Именно с этого предприятия суд взыскал убытки за ДТП, а также судебные издержки.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.