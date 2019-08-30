Знать своё ремесло «от» и «до» – вот девиз настоящего нефтяника

1 сентября работники нефтяной, газовой и топливной промышленности отметят свой профессиональный праздник. В нашем регионе отрасль представлена одним из крупнейших предприятий области – Рязанской нефтеперерабатывающей компанией, дочерним обществом НК «Роснефть».

Среди тех, для кого предприятие стало вторым домом, – Александр Вишневский, слесарь по ремонту технологических установок ремонтно-механического цеха. На заводе он трудится уже 30 лет.

По словам Александра Ивановича, в то время найти надёжную работу было сложно, шла перестройка, всё крушилось-ломалось, а нефтезавод удержался «на плаву».

– Когда я только пришёл на завод, меня приняли на установку гидроочистки, где я проработал более 16 лет и заработал горячий стаж, а с 2006 года я перешёл в ремонтно-механический цех, где работаю и по сей день. Тогда коллектив наш был молодой, а главное, что мы были молодые и с лёгкостью завязывали новые знакомства, находили друзей, с которыми дружим до сих пор, хотя некоторые из них уже больше 10 лет на нефтезаводе не работают. Что называется, дружба, проверенная временем.

Александр Иванович говорит, что к своей работе надо относиться ответственно, ведь работает не абы где, а на серьёзном предприятии.

– Я ремонтирую КИПовское оборудование, – отмечает он. – Вся наша работа – в цеху. Нам привозят вышедшие из строя клапаны, и наша задача – починить их и вернуть на установку как можно быстрее.

Контрольно-измерительные приборы – уже не новинка. Они всегда использовались в производстве, и сейчас являются основой контроля производственных процессов.

Особое внимание в РНПК уделяется технике безопасности. Каждый год работники на некоторое время вновь превращаются в студентов и сдают экзамены по промышленной безопасности. И это не смотря на возраст и стаж работы на предприятии.

Несмотря на то, что работа на производстве сложная и носит определённую степень риска, молодежь стремится пойти работать в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию.

– Сейчас у нас набрали очень много молодых сотрудников, – рассказывает Александр Иванович. – Только на нашем участке чуть больше тридцати человек. Многие ребята пришли после армии. В них видно стремление работать, учиться новому. Мы в молодости такие же были. Всё интересно, обо всём хочется узнать. Я пришёл на завод уже в зрелом возрасте, лет в тридцать, но всё равно приходилось обращаться за советом к более старшим и опытным коллегам – это к Анатолию Александровичу Анашкину, Виктору Сергеевичу Рогачеву. Хорошие были руководители и профессионалы большие. Никто никому в помощи не отказывал тогда, не отказывают и сейчас.

Вишневский – человек скромный, рассказывать о себе не любит, но признаётся, что удостоиться корпоративной награды – Благодарности ПАО «НК «Роснефть» – очень приятно.

– Раз меня отметили, значит, заслужил своей работой, выделился, – улыбается Александр Иванович. – В профессию нефтяника не каждый придёт, поэтому каждый человек на предприятии важен. Здесь все должны понимать, ради чего они пришли работать, как они это будут делать, и какая на них ложится ответственность.

В сентябре Александр Иванович выходит на заслуженный отдых.

– Наверное, буду скучать, – говорит он. – Всё-таки большая часть жизни прошла на нефтезаводе.