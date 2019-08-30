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В Рязанском кардиодиспансере провели уникальную операцию

В начале лета в кардиодиспансер обратился за помощью 60-летний мужчина. При обследовании было выявлено очень редкое заболевание, в ходе которого нарушалось правильное кровоснабжение головного мозга. Велика была вероятность летального исхода, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

– Ситуация – редчайшая, одна на миллион в российской и мировой практике, – пояснил заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

Подобные операции в регионе никогда не проводились, поэтому было решено направить пациента в одну из московских клиник. Однако там хирурги не смогли исправить ситуацию и отправили мужчину домой. Больной снова обратился за помощью в кардиодиспансер. Врачами было принято решение проводить операцию.

– Случай чрезвычайно сложный, ответственность врачей велика. Мы провели несколько совещаний, выслушали точку зрения всех специалистов и в итоге решили делать операцию, – пояснил Сергей Бирюков.

Ровно две недели назад операция была сделана. Длилась около часа и завершилась успешно.

– Больному был поставлен стент, пораженный участок полностью восстановлен, – уточнил Сергей Бирюков.

Сейчас пациента выписали из стационара с хорошим самочувствием, и он уже готовится к выходу на работу.

Если подобная практика потребуется снова, врачи Рязанского кардиодиспансера обязательно будут применять ее в дальнейшем.

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