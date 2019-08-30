Аркадий Фомин принял участие в Московском международном форуме «Город образования»

В преддверии Дня знаний на территории ВДНХ с 29 августа по 1 сентября проходит Московский международный форум «Город образования». В этом году он стал третьим по счету и самым масштабным за время своей работы. Организаторами подготовлена обширная деловая и познавательная программа. В нём принимают участие депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководители федеральных и региональных исполнительных органов власти, члены совета законодателей ЦФО Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, активисты Всероссийского педагогического собрания из 52 субъектов Федерации, представители системы образования и эксперты из разных стран мира, ученые, бизнесмены, родители, студенты и школьники. Рязанскую область представляют председатель регионального парламента Аркадий Фомин, председатель регионального совета Всероссийского педагогического собрания Ольга Маслюк, проректор по учебно-методической работе РИРО Ольга Колесник, директор средней общеобразовательной школы – Центр дистанционного образования Галина Карпачева.

В рамках деловой программы собравшиеся рассмотрели актуальные проблемы отрасли на таких мероприятиях как Общегородской педагогический совет, V Международная конференция «Школьное образование 21 века: формирование и оценка гибких компетенций».

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил важность и значимость обсуждаемой повестки форума.

– В условиях динамично меняющегося мира учиться необходимо непрерывно и на протяжении всей жизни, поэтому педагогическое сообщество предлагает уходить от предметоцентрированного подхода, который преобладает еще в большинстве школ, к конвергентному, стирающему междисциплинарные границы, – рассказал Аркадий Фомин. – Это будет способствовать успешной социализации подрастающего поколения, подготовке конкурентоспособного выпускника. Сегодня школа становится центром культурно-образовательного пространства, в эту сферу приходит частный бизнес, некоммерческие организации, стартапы. Интеграция всех ресурсов в единую образовательную среду поможет создать условия для развития потенциала системы образования. Москва приглашает к сотрудничеству и готова делиться лучшими практиками, образовательными методиками, поэтому надо использовать опыт и возможности столицы для Рязанской области.