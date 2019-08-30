В Рязани началась приёмка дорог после капитального ремонта. Отремонтированные участки осмотрели заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Владимир Бурмистров, руководители структурных подразделений администрации, подрядчики, представители общественности. Они побывали на улицах Новослободская, Почтовая и Московском шоссе.

В 2018 году управлением благоустройства города администрации были заключены 3 муниципальных контракта по ремонту 5 объектов улично-дорожной сети города Рязани, рассчитанные на 2 года, общая стоимость работ, по которым составляет 205,8 миллионов рублей, общая протяженность участков 4,8 км. Окончательный срок завершения работ по указанным муниципальным контрактам установлен до 30 августа, сообщает сайт администрации города.

С 6 ноября 2018 года до августа 2019 года на участках автодорог по улицам Новослободской и Почтовой в рамках ремонта заменили покрытие на проезжей части, поменяли бортовой камень, отремонтировали тротуары, съезды, подняли люки колодцев, поменяли пешеходное ограждение.

В сентябре прошлого года подрядчик приступил к ремонту участка Московского шоссе протяженностью 3,7 км. Здесь заменили покрытие на проезжей части, отремонтировали съезды, подняли люки колодцев в составе дороги, заменили разделительное барьерное ограждение, усилили основание в месте образования колейности на перекрестке с Приокским путепроводом.