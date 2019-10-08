Юных рязанцев приглашают на бесплатные творческие занятия

В октябре в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани проведут несколько бесплатных творческих занятий для детей. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.



Ближайшее занятие – «Здравствуй, осень! В гости просим!» – пройдёт уже 12 октября. Детям предложат сделать поделки из природных материалов. Начало – в 12.00. Занятие пройдет в мобильной точке библиотеки им. Горького.



В тот же день с 12:00 до 13:30 пройдёт творческое занятие в Художественной галерее «М5 Молл». На мастер-классе «Осенний лес» дети не только будут рисовать, но узнают много новой и полезной информации о том, как грамотно работать с гуашью. Проведёт занятие художник Инна Шеремет. Художественная галерея «М5 Молл». Вход №3.



19 октября, суббота – мастер-класс «Осенний листопад». На занятии участники создадут красочные аппликации из цветной бумаги, а также узнают, как правильно сочетать «осенние» цвета и пользоваться клеем. Занятие пройдёт в мобильной точке библиотеки им. Горького. Время: с 12:00 до 14:00. помещение у магазина Adidas, фудкорт (зона Трех фонтанов).



26 октября, суббота – мастер-класс по изготовлению древнеславянских оберегов «Коза рогатая». Дети узнают о старинных оберегах или куклах-мотанках, технология изготовления которых подразумевает мотание ткани, и создадут собственные талисманы. Занятие пройдет в мобильной точке библиотеки им. Горького. Время: с 12:00 до 14:00. Помещение у магазина Adidas, фудкорт (зона Трех фонтанов).



С 12:00 до 13:30 на творческом занятии в Художественной галерее юные гости нарисуют гуашью осенний натюрморт. Проведет занятие художник Инна Шеремет. Художественная галерея «М5 Молл», вход № 3.



Участие в творческих занятиях бесплатное.

