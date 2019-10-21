Во время учений с пуском ракет на подлодке «Рязань» произошла нештатная ситуация – СМИ

Во время проведения стратегического командно-штабного учения «Гром-2019» на подводной лодке К-44 «Рязань» произошла нештатная ситуация – был произведён только один пуск ракеты вместо анонсированных ранее двух. Об этом сообщают «Ведомости».



Известно, что учениями руководил лично президент России Владимир Путин. Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» 17 октября выпустил только одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р по полигону «Чижа», вторая ракета осталась в пусковой шахте.



Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, полагает один из собеседников «Ведомостей». Для выяснения всех обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.