На главную Рязань Общество Во время учений с пуском ракет на подлодке «Рязань» произошла нештатная ситуация...
РязаньОбщество

Во время учений с пуском ракет на подлодке «Рязань» произошла нештатная ситуация – СМИ

Фото: rzn-patriot.ru

Во время проведения стратегического командно-штабного учения «Гром-2019» на подводной лодке К-44 «Рязань» произошла нештатная ситуация – был произведён только один пуск ракеты вместо анонсированных ранее двух. Об этом сообщают «Ведомости».

Известно, что учениями руководил лично президент России Владимир Путин. Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» 17 октября выпустил только одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р по полигону «Чижа», вторая ракета осталась в пусковой шахте.

Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, полагает один из собеседников «Ведомостей». Для выяснения всех обстоятельств случившегося создана специальная комиссия. 

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Уволился главврач рязанской психбольницы

Минтранс показал, как изменились вокзалы Рязани за 10 лет

Елена Митина провела личный приём граждан в Скопинском районе